Rus ordusu Ukrayna'da yine hipersonik füze kullandı
Rus ordusu, Ukrayna'ya ait askeri tesislerin uzun menzilli hipersonik ve seyir füzeleriyle hedef alındığını duyurdu.
Dünya 20.03.2022, 11:48
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Kinjal hipersonik füzesiyle Mıkolayiv yakınlarındaki Kostiantynivka'da Ukrayna'ya ait bir yakıt deposunun vurulduğunu açıkladı.
Konaşenkov, operasyon kapsamında Hazar Denizi'ndeki Rus savaş gemilerinden fırlatılan seyir füzelerinin de kullanıldığını ifade etti.
Rus ordusu dün de Kinjal hipersonik füzesi kullandıklarını duyurmuştu. Söz konusu saldırıda Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunun vurulduğu belirtilmişti.
Kinjal füzeleri, sesten 10 kat hızlı ve 2 bin kilometre mesafedeki hedefleri vurma kapasitesine sahip.
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