Rus ordusu sivillerin tahliyesi için kullanılan tren istasyonunu vurdu

Ukrayna Demiryolları, Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren garına Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Demiryollarının Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Kramatorsk tren garına 2 füze isabet etti. İlk belirlemelere göre, 30'dan fazla sivil öldü, 100'den fazla sivil yaralandı." ifadesine yer verildi.

Saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıkları görülüyor.