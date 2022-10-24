Rus ordusu Herson'dan çekiliyor
Ukrayna Ordusu Sözcüsü'nün açıklamasına göre, Rus ordusu Herson bölgesindeki Dnipro Nehri üzerindeki mevzilerinden askerlerini geri çekiyor.
Dünya 24.10.2022, 07:58
Ukrayna Ordusu Sözcüsü Natalia Humeniuk "Rusya ordusu elit subaylarını batı yakasından taşıyor, harcanabilir olanları bırakıyor. Ön cepheyi itmeye devam ediyoruz. Ancak savunma hatlarının gerisinde sıkı bir şekilde yer alıyorlar" dedi.
Bu hafta sonu Kremlin destekli liderler, sakinlere işgal altındaki Herson şehrini tahliye etmelerini emretti.
Rus kuvvetleri, yaklaşmakta olan bir Ukrayna karşı saldırısına direnmek için mücadele ediyor .
Rusya, Herson'da Ukrayna'ya karşı toprak kaybetmediğini, ancak sivilleri kendi güvenlikleri için tahliye ederek doğuya kaydırdığını iddia ediyor.
Ukrayna, Rusya'yı sakinlerini zorla yerinden etmek için bir gerekçe olarak “histeri” yaratmakla suçluyor.
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