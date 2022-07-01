Rus oligarkla bağlantılı şirketin faaliyetlerini durduruldu
ABD Hazine Bakanlığı, Süleyman Kerimov'un Delaware merkezli Heritage Trust'ı gizlice yönettiğini söyleyerek, şirketin faaliyetlerini durdurdu.
Dünya 01.07.2022, 08:07
ABD, Rus oligark Süleyman Kerimov ile bağlantılı 1 milyar doları aşan değere sahip ABD merkezli bir şirketi, Putin'in müttefikinin onu şaibeli fonları yönlendirmek ve yatırım yapmak için kullandığını söyleyerek durdurdu.
Hazine bakanlığı, Rus siyasetinde aktif olan milyarder Kerimov'un, parasını bir dizi büyük kamu şirketine yatıran Delaware merkezli Heritage Trust'ı gizlice yönettiğini söyledi.
Hazine Bakanlığı yetkilileri, 2017 yılında kurulan Heritage Trust'ın, Avrupa'da kurulan paravan şirketler ve radar altı vakıflar aracılığıyla ABD'ye para getirdiğini söyledi.
Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin "Rus seçkinleri vekillerin ve karmaşık yasal düzenlemelerin arkasına saklansa bile" harekete geçmeye devam edeceğine söz verdi
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