banner38

"Rus birlikleri Kiev'e doğru hareket ediyor"

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Rus birliklerinin Kiev merkeze doğru ilerlediğini duyurdu.

Dünya 25.02.2022, 11:34
"Rus birlikleri Kiev'e doğru hareket ediyor"

Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 2 aracı ele geçirdiğini ve askerlerin Ukrayna formasını giyerek Obolon Mahallesi'nden Kiev merkezine doğru ilerlediğini aktardı.

Malyar, "Onların arkasından Rus askeri kamyonlarının olduğu bir konvoy ilerliyor. Onlar mutlaka etkisiz hale getirilecektir.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna ordusunun hava kuvvetlerinin Kiev’in gökyüzünü koruduğu belirtilerek sabah saat 04.00’ten sonra Ukrayna hava savunma sisteminin başkent üzerine yapılan roket saldırılarını engellediğine dikkat çekilmişti.

Kiev’de ve Lviv şehrinde sabah erken saatlerde siren sesleri ve art arda patlama sesleri duyulmuştu.

Rus ordusunun saldırıları Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaşıyor

Rusya, Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde, başkent Kiev'e yönelik operasyonlarını hızlandırdı.

Gece farklı noktalarında patlama sesleri duyulan kentte sabahın erken saatlerinde sirenler çaldı. Rus ordusu, Kiev ve civarındaki Ukrayna ordusuna ait hedefleri vurdu.

Saldırılar sırasında kentin güneydoğusunda bir apartmana füze isabet etti. Yangın çıkan binada 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, şehrin "korkunç roket saldırıları" ile vurulduğunu ve hasarlı binaların ve düşen uçakların kalıntıları olduğunu belirtti.

Kent üzerinde bir savaş uçağı vuruldu. İlk başta uçağın Rusya'ya ait olduğu açıklansa da sonradan Ukrayna uçağı olduğu anlaşıldı.

Rus ordusu karadan ilerliyor

Rusya, hava harekatlarının yanı sıra karadan da kenti baskı altına aldı. Ukrayna ordusu, Rus tanklarının ilerleyişini durdurmak için kentin etrafındaki 3 köprüyü havaya uçurdu.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev'e doğru hareket ettiğini bildirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko da Rus askeri birliklerine ait tank konvoyunun İvankov ve Çernigiv tarafından başkent Kiev'e girmek üzere olduğunu bildirdi.

"Bugün çok zor bir gün olacak." ifadesini kullanan Geraşçenko, Rus tanklarının Ukrayna'nın elinde olan tanksavarlarla yok edilebileceğine dikkati çekti.

Rus askerleriyle Ukrayna ordusunun en sert çatışmalar yaşadığı noktalardan birisi de Kiev şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı oldu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bir süre Rus askerlerinin eline geçen havaalanının kontrolünü yeniden sağladıklarını açıkladı.

Rusya'nın Kiev'i ele geçirmeye yoğunlaşmasının nedeni olarak, Ukrayna hükümetini devirmek ve Rusya yanlısı bir hükümet kurmak olarak gösteriliyor. ABD'li yetkililer de Rus birliklerinin şu anda Kiev'den sadece 30-35 kilometre uzakta olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini söyledi. Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Aldığımız bilgilere göre, düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Kiev'in yaklaşık 130 kilometre kuzeyinde bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiğini, Rus birliklerinin santrali ele geçirdiğini açıklamıştı.

Saldırıların başlamasından bu yana hem askeri personel hem de sivil 137 Ukraynalının öldürüldüğü, 316 kişinin de yaralandığını belirtilmişti.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna’da 2014’teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım’ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015’te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya’nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya’yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas’taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının “Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna’yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak” olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

#Kiev #Rusya Savunma Bakanlığı #Ukrayna #rusya
Yorumlar (0)
banner35
7
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Wolverhampton Wanderers 25 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15