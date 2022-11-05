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Rum kesiminde skandal: Terör örgütü kurucusunun saklandığı ev müzeye dönüştürülüyor

GKRY Temsilciler Meclisi, EOKA'nın kurucusu için yapılacak müzeye mali kaynak ayrılması teklifini kabul etti.

Dünya 05.11.2022, 17:19
Rum kesiminde skandal: Terör örgütü kurucusunun saklandığı ev müzeye dönüştürülüyor

Terör örgütü EOKA'nın kurucusu ve elebaşı Grivas'ın Güney Lefkoşa'da bir dönem saklandığı Azina Evi'nin müzeye dönüştürülmesi için bütçeden mali destek ayrılmasına ilişkin tasarı, GKRY Temsilciler Meclisi Mali Komisyonundan geçti.

Terör örgütü EOKA'nın kurucusu ve elebaşı Yeoryos Grivas'ın Güney Lefkoşa'da bir dönem saklandığı Azina Evi'nin müzeye dönüştürülmesi için bütçeden mali destek ayrılmasına ilişkin tasarı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Temsilciler Meclisi Mali Komisyonundan geçti.

Rum basınındaki haberlere göre, daha önce de gündeme gelen evin müzeye dönüştürülmesi amacıyla bütçeden kaynak ayrılmasını içeren tasarı, GKRY Temsilciler Meclisi Mali Komisyonundan aşırı sağcı ve ırkçı olarak bilinen Ulusal Halk Cephesi (ELAM) milletvekilinin girişimi ve merkez sağ parti konumundaki Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), Rum milliyetçisi olarak bilinen Demokrat Parti (DİKO) ve Sosyal Demokrat Hareketi'nin (EDEK) oylarıyla geçirildi.

Grivas için yapılacak müzeyle ilgili bütçe sağlanması, geçen yıl Rum Temsilciler Meclisi'nde sol görüşlü Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), DİKO, EDEK, Çevreciler Hareketi ve Demokratik Cephe (DİPA) milletvekillerinin oyları ile engellenmişti.

Geçen yıl engellenen bütçenin bu yıl onaylanması amacıyla Komisyon'a girerken tasarının adının "Azina Evi'nin Hloraka Kıbrıs Mücadelesine Katkı Müzesi’ne dönüştürülmesi" şeklinde değiştirildiği iddia ediliyor.

"Yurdumuzun tüm demokrat insanları öfke duymaktadır"

Sol görüşlü Emekçi Halkın İlerici Partisinin Basın Sorumlusu Giorgos Koukoumas, yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis-DİSİ hükümetinin yana yakıla oluşturmak istediği "Grivas Müzesi" için mali kaynağın dün Temsilciler Meclisinin Maliye Komitesi’nde DİKO ve EDEK’in oylarıyla onaylandığını bildirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Baş haini hala daha onurlandıran ve ekonomik krizden halkın bunaldığı bir dönemde binlerce avroyu tarihsel gerçeklere aykırı, aşırı sağ propaganda uğruna savurmakta ısrar eden DİSİ ve ELAM’ın sergilediği tutum şaşırtıcı değildir ancak bu konuda düne kadar sergiledikleri tutumu terk eden DİKO ve EDEK’in ortaya koydukları tutum üzücü bir sürprizdir. Kesin olan tek şey şudur, DİSİ hükümetinin utanç müzesi için yaptığı planların merkez siyasal alan milletvekillerinin oylarıyla gerçekleştirilmesi karşısında yurdumuzun tüm demokrat insanları öfke duymaktadır."

Bazı Rum gazete ve internet siteleri de Yeoryos Grivas için yapılacak müzeye ayrılan devlet bütçesinin 160 bin avro olduğunu ileri sürdü.

Kıbrıslı Türklere karşı sistematik katliamlara girişti

Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak üzere Enosis fikrini benimseyen Yeoryos Grivas'ın 1954'te kurduğu terör örgütü EOKA, başta "Kanlı Noel" olmak üzere Kıbrıslı Türklere karşı sistematik katliamlara girişti.

Kıbrıs'a Yunanistan'dan gelen Grivas'ın Rum kesimindeki bazı sol gruplar tarafından onlarca sol görüşlü veya Enosis'e inanmayan Rum'u katlettiği de öne sürülüyor.

Kaynak: AA
#grivas #müze #GKRY
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