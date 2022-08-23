Robert Williams yaşamını yitirdi

Yunan pop şarkıcısı ve bestci Robert Williams, 73 yaşında hayatını kaybetti. Williams, 1977 yılında 'Solfeggio Lesson' şarkısıyla Eurovision'da Yunanistan'ı temsil etmişti.

Williams, müzik hayatına Poll adlı rock grubunun üyesi olarak 1970'lerde başladı. Grupta gitarist ve vokalist olarak görev yapan Williams, 1974'te pop şarkıları söylemeye başladı. İlk uzun çaları, kendi adıyla 1974'te yayınlandı.

Williams, 1977 yılında 'Solfeggio Lesson' şarkısıyla Eurovision'da Yunanistan'ı temsil ederek, beşinci oldu. Eurovision'da Williams'ın yanı sıra grupta Paschalis Arvantidis, Bessy Argyraki ve Marianna Toli de yer alıyordu. Giorgos Chatzinassios'un bestelediği şarkının sözlerini ise Sevi Tiliakou yazdı.

Williams, 1991 yılında I Lampsi adlı TV dizisinin müziklerini yaptı, bu şarkılardan bir albüm çıkardı.