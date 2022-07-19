Raytheon hipersonik silahını test etti
ABD Savunma Bakanlığı, Raytheon hava solumalı hipersonik füzesinin başarıyla test edildiğini duyurdu.
Dünya 19.07.2022, 07:53
Konuya ilişkin açıklamaya göre, söz konusu operasyon, bu sınıfta 2013'ten bu yana yapılan 3'üncü başarılı test olarak kayda geçti.
Hipersonik Hava Solunumlu Silah Konsepti için yapılan geliştirme programı, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı İleri Savunma Araştırmaları Proje Ajansı tarafından yürütülüyor.
Hava solumalı araçlar, sürekli itmeyi sağlamak için atmosferden aldığı havayı kullanıyor.
Testi gerçekleştirilen hipersonik silah, ses hızından 5 kat daha hızlı hareket edebiliyor.
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