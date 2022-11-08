Pyongyang'dan Moskova'ya silah sağlama iddiasına yalanlama

ABD'nin Kuzey Kore'nin Rusya'ya savaş için top mermisi tedarik ettiğini söylemesinin ardından, Kuzey Kore Rusya ile hiçbir zaman silah anlaşması yapmadığını ve böyle bir planı olmadığını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, geçen hafta ABD'nin Kuzey Kore'nin Rusya'ya "önemli" sayıda top mermisi sağladığını gösteren bilgilere sahip olduğunu söyledi.

Kirby, Kuzey Kore'nin silahları Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ülkeler üzerinden yönlendirerek gizlemeye çalıştığını ve Washington'un gönderilerin alınıp alınmadığını görmek için izlediğini söyledi.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, iddiaları söylenti olarak nitelendirdi ve Pyongyang'ın "Rusya ile hiçbir zaman 'silah anlaşması' yapmadığını ve "gelecekte böyle bir planı olmadığını" söyledi.