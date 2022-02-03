Putları yakıp hep birlikte Müslüman oldular

Afrika'da yürütülen tebliğ ve davetler sonucunda, bir köy topluca Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Geçmişte taptıkları putları bir araya toplayıp yakan köy halkı, şehadet getirerek Müslüman oldu. Kameraya yansıyan o anlar izleyenleri duygulandırdı.

Haber 7