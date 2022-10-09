Putin yarın Güvenlik Konseyi'ni toplayacak
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını duyurdu.
Dünya 09.10.2022, 16:52 09.10.2022, 16:55
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kerç Köprüsü'ndeki patlamadan 2 gün sonra, yarın Putin'in Güvenlik Konseyi'ne başkanlık edeceğini açıkladı.
Peskov, toplantının içeriğine dair detay paylaşmadı.
Söz konusu toplantıda, Kerç Köprüsü'ndeki patlama ve seferberlik konularının görüşülmesi bekleniyor.
Köprüdeki patlamanın ardından, Rus kamuoyunda askeri operasyonun terörle mücadele operasyonuna dönüştürülmesi yönünde algının mevcut olduğu belirtiliyor.
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