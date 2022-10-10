Putin: Ukrayna Türk Akım'ı hedef aldı

Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yükseliyor.

Ukrayna güne patlamalarla uyandı. Putin'den misilleme sonrası ilk açıklama geldi.

PUTİN: UKRAYNA TÜRK AKIM'I HEDEF ALDI

Rusya Devlet Başkanı Putin, bu sabah Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ayrıca; Rusya Lideri Putin, Ukrayna’ya bağlı güçlerin Türk Akım boru hattını havaya uçurmayı denediklerini söyledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus saldırıları sonrası büyük patlamalar meydana geldi. Binalarda dumanlar yükselirken ilk gelen bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralının olduğu aktarıldı.

ZELENSKİY: SIĞINAKLARDAN ÇIKMAYIN

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen saldırı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den açıklama geldi.

Zelenskiy: Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın." dedi.