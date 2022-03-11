Putin talimat verdi: Rusya, Orta Doğu'dan 'gönüllü savaşçı' toplayacak
Rusya Devlet Başkanı Putin Putin, Orta Doğu’dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak `gönüllü savaşçıların` Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması için talimat verdi.
Dünya 11.03.2022, 12:34
Güvenlik Konseyi'ni toplayan Rusya Devlet Başkanı Putin "Ukrayna güçlerine savaşmak isteyen gönüllülerden memnuniyet duymalıyız" dedi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Javelin ve Stinger gibi Amerikan yapımı tanksavar sistemlerinin Luhansk ve Donetsk isyancı bölgelerinden gelen savaşçılara teslim edilmesini önerdi.
Putin, böyle bir fikri desteklediğini söyledi. Ayrıca Rus destekli güçlerle savaşmak için gönüllü olmak isteyenlere izin verilmesi gerektiğini söyledi.
Şoygu, Ortadoğu'da Rus destekli güçlerle savaşmaya hazır 16 bin gönüllü olduğunu söyledi.
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