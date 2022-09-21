Putin seferberlik ilan etti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rus lider Putin ülkede kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

Putin, "Batı ülkemizi yok etmeye çalışıyor, bizim hedefimiz Donbas'ın özgürleştirilmesi." dedi.

"Batı bize karşı nükleer şantaj yapıyor" Putin, "Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" bu bir blöf değil" dedi.

Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyledi.

AYRILIKÇI BÖLGELERDEN REFERANDUM KARARI

Donetsk'te Rus destekli ayrılıkçı liderler dün Rusya'ya katılmayla ilgili referandum yapacaklarını duyurdu. Rus kontrolündeki Herson bölgesindeki yetkililer de Rusya'ya katılmak için referandum talep edeceklerini duyurdu.

Donetsk, Luhansk ve Herson'da referandum tarihi 23-27 Eylül olarak açıklandı.