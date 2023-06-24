Putin Rusya'da darbe girişimi olduğunu doğruladı

Paralı asker grubu Wagner'in isyan başlatmasının ardından Rusya lideri Putin kameralar karşısına çıktı.

Putin, "Askerlerimiz halkımızın güvenliği için mücadele edecek, tüm güçlerin birliğine ihtiyacımız var. Bu bir darbedir; talimatı verdim, isyana kalkışanlar hesap verecek. Yanıtımız çok sert olacak" ifadelerini kullandı.