Putin: NATO ile müzakerelere devam etmeye hazırız

Putin Belarus lideri Lukashenko ile basın toplantısı düzenliyor.

Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Batı'dan talep ettiğimiz yasal bağlayıcı güvenlik garantileri konusunu ele aldık

Belarus ve Rusya sınırlarında artan NATO tehdidi dolayısıyla askeri işbirliğini arttıracak

Bize karşı bazı batı ülkelerinin yaptırımları Rusya ve Belarus'taki durumu daha karıştırmayı amaçlamaktadır

Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatı kimseye tehdit değildir

ABD ve NATO ülkeleri henüz Rusya'nın temel taleplerini tam olarak anlamış değiller

Rusya ABD ve NATO ile öncelikli güvenlik garantilerimizin dikkate alındığı bir durumda müzakerelere hazırdır

Kiev'in yapması gereken Donbas temsilcileriyle masaya oturmak ve siyasi, askeri, ekonomik ve insani müştereklerde uzlaşarak bu krizi sonlandırmak

Donbas'ta gerilim artıyor ve bu sorun Minsk anlaşmalarına uyularak çözülecek

Batı henüz güvenlik garantileri talebimizi kabul etmiş değil

NATO’nun sınırlarımıza doğru genişlememesi konusunda hemfikiriz

Rusya'nın Ukrayna’yı işgal edeceği haberlerine artık bakmıyorum bile, bunlardan artık o kadar çok ki ilgilenmiyoruz bu yayınlarla

Rusya'ya karşı yaptırımlar her şartta zaten uygulanıyor, uygulanacak, yenilerine de bir sebep bulurlar

Geçen bu 8 senede Rusya % 90 oranında ekonomisinde ithal ikameye geçti ve bu ekonomik bağımsızlığımızın gereği

Rusya'ya karşı yaptırımlar illegaldir ve uluslararası hukukun ihlalidir

Lukashenko'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Rusya ve Belarus Ukrayna ile savaş istemiyor

Rusya ve Belarus'a karşı girişilen ekonomik savaş Batı'ya pahalıya mal oluyor

Putin ile yaptırım baskısına karşı duruşu görüştük, kendisine bu alanda yaptığı yardımdan dolayı müteşekkirim

Rusya ve Belarus bu hibrit savaştan kurtularak çıkabilecekler

Rusya Belarus tatbikatları askeri ateşeler ve basının şahitliğinde şeffaf bir şekilde yapılıyor