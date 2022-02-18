Putin: NATO ile müzakerelere devam etmeye hazırız
Rusya Devlet Başkanı Putin, "NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakerelere devam etmeye hazırız" dedi.
Putin Belarus lideri Lukashenko ile basın toplantısı düzenliyor.
Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Batı'dan talep ettiğimiz yasal bağlayıcı güvenlik garantileri konusunu ele aldık
Belarus ve Rusya sınırlarında artan NATO tehdidi dolayısıyla askeri işbirliğini arttıracak
Bize karşı bazı batı ülkelerinin yaptırımları Rusya ve Belarus'taki durumu daha karıştırmayı amaçlamaktadır
Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatı kimseye tehdit değildir
ABD ve NATO ülkeleri henüz Rusya'nın temel taleplerini tam olarak anlamış değiller
Rusya ABD ve NATO ile öncelikli güvenlik garantilerimizin dikkate alındığı bir durumda müzakerelere hazırdır
Kiev'in yapması gereken Donbas temsilcileriyle masaya oturmak ve siyasi, askeri, ekonomik ve insani müştereklerde uzlaşarak bu krizi sonlandırmak
Donbas'ta gerilim artıyor ve bu sorun Minsk anlaşmalarına uyularak çözülecek
Batı henüz güvenlik garantileri talebimizi kabul etmiş değil
NATO’nun sınırlarımıza doğru genişlememesi konusunda hemfikiriz
Rusya'nın Ukrayna’yı işgal edeceği haberlerine artık bakmıyorum bile, bunlardan artık o kadar çok ki ilgilenmiyoruz bu yayınlarla
Rusya'ya karşı yaptırımlar her şartta zaten uygulanıyor, uygulanacak, yenilerine de bir sebep bulurlar
Geçen bu 8 senede Rusya % 90 oranında ekonomisinde ithal ikameye geçti ve bu ekonomik bağımsızlığımızın gereği
Rusya'ya karşı yaptırımlar illegaldir ve uluslararası hukukun ihlalidir
Lukashenko'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Rusya ve Belarus Ukrayna ile savaş istemiyor
Rusya ve Belarus'a karşı girişilen ekonomik savaş Batı'ya pahalıya mal oluyor
Putin ile yaptırım baskısına karşı duruşu görüştük, kendisine bu alanda yaptığı yardımdan dolayı müteşekkirim
Rusya ve Belarus bu hibrit savaştan kurtularak çıkabilecekler
Rusya Belarus tatbikatları askeri ateşeler ve basının şahitliğinde şeffaf bir şekilde yapılıyor
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