Putin'i öven Koramiral istifa etti

Hindistan'da bir düşünce kuruluşunun düzenlediği etkinlikte konuşan Schönbach, Vladimir Putin'in gerçekten istediği şeyin `eşit düzeyde saygı` olduğunu söyledi.

Schönbach, "Ona istediği ve muhtemelen hak ettiği saygıyı vermek kolay"dedi.

Rus birliklerinin Ukrayna'yı işgal edebileceği korkusunu da `saçma` olarak nitelendiren Schönbach `Kırım yarımadası gitti, geri gelmeyecek, bu bir gerçek` dedi.

Koramiralin Ukrayna ihtilafıyla ilgili açıklamalarının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Ukrayna Büyükelçisi Anka Feldhusen'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak Schönbach’ın ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Alman Federal Savunma Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, Schönbach'ın açıklamalarının bakanlığın `İçerik veya söylem olarak hiçbir şekilde hiçbir pozisyonuna uymadığını` belirtti.

Donanma basın ve bilgi merkezi aracılığıyla bir açıklama yapan Schönbach, `Federal Savunma Bakanı'ndan beni Koramiral olarak görev ve görevlerimden derhal serbest bırakmasını rica ettim. Hindistan'da güvenlik ve askeri politika üzerine yaptığım düşüncesiz yorumlar görevli olduğum yere giderek daha fazla zarar veriyor. Alman Donanması'nın ve hepsinden önemlisi Federal Almanya Cumhuriyeti'nin daha fazla zarar görmesini önlemek için bu adımı gerekli görüyorum. Federal Bakan talebimi kabul etti” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber