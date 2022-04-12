Putin: 'Hedefimize ulaşacağımızdan şüphemiz yok'
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna’daki 'özel askeri operasyonda' hedefimize ulaşacağımızdan şüphemiz yok" dedi.
Dünya 12.04.2022, 12:56 12.04.2022, 13:38
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını söyledi.
Putin, "Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız." dedi.
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