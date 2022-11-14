Putin'den Türkiye'ye taziye mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da meydana gelen patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye dileklerini iletti.
Dünya 14.11.2022, 14:46
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da meydana gelen patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, Türkiye ile teröre karşı işbirliğine hazır olduklarını belirtti.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, mesajında, İstanbul’da meydana gelen trajik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sundu.
Kurbanların aileleri ve yakınlarına da desteklerini vurgulayan Putin, “Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede, Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın iş birliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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