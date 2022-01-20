Posta çalışanı teslim edemediği 7 bin gönderiyi çöpe atmış

Güneydoğudaki Osaka'da kent polisi, Mihara Postanesi çalışanı Yasuyuki Hara'yı (20) Postacılık Kanunu'nu ihlal etmekten gözaltına aldı.

Polis sorgusunda Yasuyuki'nin "Atıp kurtuldum çünkü tamamını teslim edememiştim." ifadesini kullandığı ve suçlamaları kabul ettiği kaydedildi.

"Teslim edemediği" gönderileri Kasım 2021'den beri evine taşıdığını da belirten Yasuyuki, "İlk kez çöpe attım. Teslimat işi bana göre değil." dediği belirtildi.

Gözaltındaki postacı, Kovid-19 aşı kuponlarının da yer aldığı 7 bin gönderiyi 13 ayrı plastik çantada ağaçlık bölgedeki çöpe atmakla suçlanıyor.

Postacının evinde yapılan aramada ise yaklaşık 4 bin gönderinin bulunduğu açıklandı.