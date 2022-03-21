Podolyak: Rusya ile müzakereler bugün de devam edecek
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi Günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi.
Dünya 21.03.2022, 07:27
Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, müzakerelerin bugün çevrim içi devam edeceğini belirterek, "Bundan önce çalışma alt gruplarında son derece yoğun bir çalışma vardı" dedi.
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