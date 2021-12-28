banner38

Plüton'un yüzeyinde görüntülenmişti! Tuhaf şekillerin sırrı çözüldü

Bilim insanları Plüton'un yüzeyinde görülen tuhaf geometrik şekillerin süblimleşme adı verilen doğal bir süreçten kaynaklandığını keşfetti.

Dünya 28.12.2021, 15:26
Plüton'un yüzeyinde görüntülenmişti! Tuhaf şekillerin sırrı çözüldü

NASA'nın New Horizons (Yeni Ufuklar) adlı uzay aracı 2015'te Plüton'un yakınından geçtiği sırada cüce gezegenin ayrıntılı görüntülerini kaydetmişti.

Görüntülerde cüce gezegenin nitrojen buzuyla dolu Sputnik Plantia adlı havzasında gizemli şekiller göze çarpmıştı.

Plüton'un atmosferi kaybolmaya başladı

Çokgen şeklindeki bu yapıların genişliğinin kabaca 20 kilometre olduğu tespit edilmişti. Ancak şekillerin Güneş'ten çok uzaktaki bir gök cisminde nasıl oluştuğu sorusu cevaplanamamıştı.

Kısa süre önce, Birleşik Krallık'taki Exeter Üniversitesi'nden Adrien Morison liderliğindeki bir araştırma ekibi, karmaşık modelleme tekniklerini kullanarak Plüton'daki doğal süreçleri simüle etti.

Hakemli bilimsel dergi Nature'da yayımlanan araştırmaya göre, bu şekillerin havzadaki nitrojen buzunun doğrudan buharlaşmasından, yani katı halden direkt gaz haline geçme anlamına gelen süblimleşme sürecinden kaynaklanıyor.

Morison, "Plüton, Güneş'ten uzakta ve iç enerji kaynakları sınırlı ama jeolojik açıdan hala aktif" ifadelerini kullandı.

Yüzey koşulları, atmosferinde gaz halindeki nitrojenin katı nitrojenle bir arada var olmasına olanak tanıyor.

Dahası, bu sürecin, Sputnik Planitia'nın buzlu yüzeyini soğutarak, buz tabakasının içindeki ısı yayılım (konveksiyon) sürecini de beslediği düşünülüyor.

Bu durum dondurucuda uzun süre kalan buz küplerinin, ısı korunsa bile küçülmesi ve sonunda kaybolmasına ya da insanın terleme mekanizmasına benzetiliyor.

Araştırmanın ortak yazarı Stéphane Labrosse, "Yazın dışarı çıktığınızda vücudunuzdaki su çok hızlı buharlaşır ve aslında bu iyi bir serinleticidir. Biz de süblimleşmeyi aynı şekilde, yüzeyi soğutacak bir şey olarak düşündük" dedi.

Araştırma ekibi, söz konusu bulguların Sputnik Planitia'daki süblimleşmenin yaklaşık 1-2 milyon yıl önce başladığını öngören iklim modelleriyle de uyumlu olduğunu söylüyor.

Ayrıca Morison'a göre yeni çalışma çokgenlerin neden orada olduğunu ortaya koyan, modellemeye dayalı ilk açıklama niteliğinde.

Kaynak: Independent Türkçe, Space, SyFy, Chemistry World

#Plüton #nasa
Yorumlar (0)
banner35
14
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8