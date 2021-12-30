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PKK Hol Kampı'nda cehennemi yaşatıyor! Kur'an okuyanları katlettiler

Mülteci Hakları Derneği’nin raporu, terör örgütü PKK’nın Suriye Haseke’deki Hol Kampı’nı cehenneme çevirdiğini ortaya koydu. Kampta neredeyse her hafta 2 çocuk hayatını kaybediyor. Son olarak bir çadırda Kur’an okuyan 30 kadın PKK’lılar tarafından infaz edildi. DEAŞ’lı bahanesiyle Hol Kampı'nda tutulan 40 bini çocuk 64 bin kişi, insanlık dışı ortamda yaşam savaşı verirken, uluslararası toplum yaşananları sadece izliyor.

Dünya 30.12.2021, 11:32
PKK Hol Kampı'nda cehennemi yaşatıyor! Kur'an okuyanları katlettiler

Terör örgütü PKK, Suriye’nin Haseke kentinde Hol Kampı’nı cehenneme çevirdi. Örgütün “DEAŞ’lı” bahanesiyle topladığı muhalifleri aç-susuz bıraktığı, uluslararası kuruluşların sağladığı yardımları para ile sattığı, ibadet etmesine dahi izin verilmeyen kadınları Kur’an-ı Kerim okurken tarayarak öldürdüğü belirtiliyor.

Mülteci Hakları Derneği, daha önce Hol Kampı’nda kalan 10 kadın tanıkla görüşerek bir rapor hazırladı. “21. Yüzyılda Köleliğin Diğer Adı” başlıklı raporda çarpıcı iddialara yer verildi. İşte rapordan satır başları:

30 KADIN KATLEDİLDİ

Terör örgütü bir çadırda Kur’an tilaveti yapan kadınları silahla taradı. 30’a yakın kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından PYD’li teröristler, “DEAŞ’lıların eylem hazırlığı içinde oldukları için baskın yaptıklarını” öne sürdü. Kampta Kur’an-ı Kerim okuyanlara ciddi yaptırım uygulanıyor. Teröristler buldukları Kur’anları yaktıkları için kutsal kitaplar toprağa gömülerek saklanıyor.

KAMPTA HER HAFTA 2 ÇOCUK ÖLÜYOR

64 bin kişinin kaldığı Hol Kampı sakinlerinin 40 bini çocuk. Çocukların yüzde 53’ü 12 yaşın altında. Temel gıda ve hijyen eksikliğinin yanı sıra çocuklar cinayet, cinsel saldırı ve diğer suçların da kurbanı oluyor.

Hol Kampı’nda sadece bu yıl 62 çocuk çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Bu çocuklardan 3’ü vurularak öldürüldü. İnsani yardım kurumları kampta her hafta 2 çocuğun öldüğünü bildiriyor.

TAŞ ATTI DİYE VURDULAR

Rapor kapsamında görüşülen tanıkların tamamı, çocuklara bile merhamet gösterilmediğini ifade etti. Öyle ki; PYD/YPG’li teröriste taş attığı için 5-6 yaşlarındaki bir çocuk yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş. Korkunç olaya şahitlik eden tanık E.D., silahın mermisinin çocuğun küçük bedenini parçaladığını, çocuğun vurulduğu yerde hayatını kaybettiğini söyledi.

Hol’e acil müdahale şart

Raporda, Hol Kampı’nda “DEAŞ kılıfıyla modern çağda köle ticareti yapıldığı” vurgulandı. Kalanların yardıma muhtaç olduğu belirtilen kampa acilen müdahale edilmesi gerektiği kaydedildi. Hasta olan çocukların tedavi edilmediği, hastaneye götürülenlerin ise kampa cesetlerinin geldiği belirtiliyor. PKK’lı teröristlerin kampa su girişini engellediği, bayat ve küflü ekmekleri bile dağıtmayıp arabalardan çamurlu zemine attıkları ifade ediliyor. İnsani yardım olarak gelen çadırların 50 dolara, temizlik malzemelerinin ise yüksek fiyatlara satıldığı kaydediliyor.

Kaynak: Yeni Şafak

#Mülteci Hakları Derneği #deaş
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