PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi koronadan öldü
Terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Osman Öcalan'ın temmuz ayında felç geçirdiği iddia edilmişti.
Dünya 15.11.2021, 08:46 15.11.2021, 08:51
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın, tedavi gördüğü hastanede öldüğü açıklandı.
Uzun zamandır Erbil'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Osman Öcalan, Temmuz 2021'de geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybetmişti.
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