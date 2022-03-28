PKK camiyi tahrip etti, Kur'an-ı Kerim zarar gördü

Terör örgütü PKK/YPG kirli yüzünü bu kez Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Darnaj kasabasında gösterdi.

Teröristler Cuma hutbesinden dolayı cami imamı Halil el Vatban'ın evine baskın düzenledi.

Evi ateşe veren teröristler, imamın görev yaptığı camiyi tahrip etti. Camideki Kur'an-ı Kerim de zarar gördü.

Teröristler, kendilerine engel olmaya çalışan kırk sivili ve cami imamı Halil el Vatban'ı silah zoruyla alıkoydu.

Camiye yapılan çirkin saldırının ardından kasabada gerginlik sürüyor.