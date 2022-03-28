PKK camiyi tahrip etti, Kur'an-ı Kerim zarar gördü
PKK/YPG'li teröristler, Suriye'nin Deyrizor kentindeki bir camiyi tahrip etti, imamın da evini yaktı. Camideki Kur'an-ı Kerim'e zarar veren teröristler, kendilerine engel olmaya çalışan 40 sivil ve cami imamını alıkoydu.
Dünya 28.03.2022, 14:33
Terör örgütü PKK/YPG kirli yüzünü bu kez Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Darnaj kasabasında gösterdi.
Teröristler Cuma hutbesinden dolayı cami imamı Halil el Vatban'ın evine baskın düzenledi.
Evi ateşe veren teröristler, imamın görev yaptığı camiyi tahrip etti. Camideki Kur'an-ı Kerim de zarar gördü.
Teröristler, kendilerine engel olmaya çalışan kırk sivili ve cami imamı Halil el Vatban'ı silah zoruyla alıkoydu.
Camiye yapılan çirkin saldırının ardından kasabada gerginlik sürüyor.
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