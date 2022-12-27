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PKK Avrupa'da 86 milyar doları aşan bir suç ağını yönetiyor

Terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki yapılanmasına karşı Türkiye’nin uyarılarına kulak tıkayan Batı, yalnız PKK sempatizanlarının vandallığıyla değil, örgütün Avrupa’yı baştanbaşa saran suç şebekesiyle de yüzleşmek zorunda kalacak. PYD/PKK, Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan ‘sosyal ağı’ sayesinde topladığı ‘bağışlarla’, uyuşturucu, hırsızlık, kara para aklama başta olmak üzere, değeri kimi istihbarat raporlarına göre 86 milyar doları aşan bir suç ağını yönetmekte.

Dünya 27.12.2022, 08:19
PKK Avrupa'da 86 milyar doları aşan bir suç ağını yönetiyor

PKK’nın Paris kalkışması bölücü terör örgütünün Fransa başta olmak üzere Avrupa’daki örtülü ve açık örgütlenmesini gündeme taşıdı. Terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki yapılanmasına karşı Türkiye’nin uyarılarına kulak tıkayan Batı, yalnız PKK sempatizanlarının vandallığıyla değil, örgütün Avrupa’yı baştanbaşa saran suç şebekesiyle de yüzleşmek zorunda kalacak. Avrupa Birliği’nin Türkiye karşıtı kanadının uzun yıldır desteklediği PKK lobisi, Avrupa’da uyuşturucu ve silah ticareti başta olmak üzere örgütün maddi kaynaklarını legal görünümlü yapılar aracılığıyla kontrol ediyor.

86 MİLYAR DOLARLIK SUÇ OTOBANI

PYD/PKK, Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan ‘sosyal ağı’ sayesinde topladığı ‘bağışlarla’, uyuşturucu, hırsızlık, kara para aklama başta olmak üzere, değeri kimi istihbarat raporlarına göre 86 milyar doları aşan bir suç ağını yönetmekte. Bu durum Polis Akademisi’nin hazırladığı ‘PKK’nın Bölgesel Terör Ağı Yapılanması’ başlıklı raporda anlatıldı. Raporda, Batı’nın ikircikli tutumu, PKK’nın Avrupa’daki terör ağının mümkün olduğunca geniş bir yelpazede kullanarak, Avrupa’nın kamusal güvenliğini tehdit ettiğine işaret edildi:

“PKK, Avrupa düzen ve hukukuna karşı bir tehlikeyi simgelemektedir. Örgütün Avrupa-aşırı ağı, Kuzey Irak’tan Paris’e, Berlin’e ve Londra’ya kolay erişimi sağlayan bir ‘PKK otobanı’ olarak işlev görmektedir. Bu PKK otobanı Avrupa’da asayişi tehdit ederken, bir taraftan da şiddeti körüklemektedir.”

PARİS VAROŞLARI PKK’NIN

Raporda, Çağdaş Suç Tehditleri Araştırma Bölümü direktörü François Haut’un, PKK’nın Paris’teki etkinliklerine ilişkin tespitine de yer verildi. Raporda, “Paris’in varoşlarında yapılan uyuşturucu kaçakçılığının yüzde 80’lere varan kısmından PKK’nın sorumlu olduğunu ifade etmektedir” denildi. Avrupa’da istihbarat uzmanları, PKK’nın suç otobanındaki para toplama faaliyetlerinin göçmen kaçakçılığını da içerdiğini ve bunun Avrupa için bir başka önemli endişe kaynağı olduğunu eklediği belirtildi. Raporda, PKK’nın halen Avrupa’da şiddet eylemlerine başvurabilecek kadar çok sayıda sempatizana sahip olduğu ifade edildi.

KCK DA AVRUPA'YI BOŞTA BIRAKMADI

Örgütün Öcalan sonrasındaki dağınıklığını gidermek üzere 2005'te ortaya çıkan KCK yapılanması, Avrupa'daki gelirlerini de kontrol altında tutmak için kolları sıvadı. Belçika merkezli Kürdistan Ulusal Kongresi üzerinden örgütlenme çalışmalarını yoğunlaştırdı. AB yapılanmasının alt kolları şöyle Belçika Demokratik Kürt Toplum Konseyi (NAV-BEL) Fransa Demokratik Kürt Konseyi (CDK-F), Hollanda Demokratik Kürt Toplum Konseyi (DEM-NED), İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NCDK-Sverige).

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