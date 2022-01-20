Pilot "mesaim bitti" deyip uçmayı reddetti, yolcular protesto etti

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait uçak, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a doğru hareket etti.

Ancak uçağın pilotu, kalkıştan kısa süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle Suudi Arabistan'ın Dammam Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Express Tribune'deki habere göre, pilot daha sonra, mesai saatinin dolduğunu söyleyerek uçuşu tamamlamayı reddetti.

Bunun ardından yolcuların pilotu protesto etmesi ufak çaplı bir kaosa yol açtı. Havalimanı yetkilileri, durumu kontrol altına almak için güvenlik personelini çağırdı. ve yolcuların konaklaması için otel tahsis edildi.

PIA sözcüsü, uçuş güvenliği için pilotun dinlenmesinin gerekli olduğunu belirterek yolcuların belirli bir süre için otelde istirahat edeceğini söyledi.