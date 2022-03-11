Pentagon, Ukrayna’daki laboratuvarlara 200 milyon dolar yatırım yaptı

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir grup gazeteciye konuşan üst düzey bir savunma istihbarat yetkilisi, Rusya’nın ABD’nin Ukrayna’da biyolojik silah üretmeye çalıştığına dair iddialara yanıt verdi.

"Laboratuvarlar sivil amaçlı"

Yetkili, Kiev’de Biyolojik Silahlar Sözleşmesi kapsamında kamuya duyurulmuş 5 laboratuvar bulunduğunu ve bunların aşı, tedavi, terapi ve hastalıkları teşhis gibi sivil amaçlarla kullanıldığını söyledi.

Bu laboratuvarların isimlerini veren yetkili, "Bunlar şarbon tularemisi, tüberküloz, botulizm, klasik domuz vebası, Kırım kanamalı ateşi, kuş gribi gibi Ukrayna'ya özgü olanlar başta olmak üzere insanlara ve hayvanlara bulaşan patojenlere bakıyorlar." diye konuştu.

"46 kuruluşa 200 milyon dolar yatırım yaptık"

Yetkili, ABD Savunma Bakanlığının Kooperatif Tehdit Azaltma Programının biyolojik tehditlere yönelik Ukrayna’ya yatırımı olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu program kapsamında 2005’ten bu yana Ukrayna’da sağlık tesisi, laboratuvar ve teşhis merkezleri olmak üzere 46 kuruluşa 200 milyon dolar yatırım yaptık. Pentagon’un Kooperatif Tehdit Azaltma Programı, Ukrayna’da Sovyetlerin yıkılışından sonra parçası olan ülkelerdeki Sovyet dönemi yasa dışı biyolojik silahların ortadan kaldırılması kapsamında faaliyetlerine başlamıştı. Pentagon’un Ukrayna’da veya dünyanın herhangi bir yerinde biyolojik silah laboratuvarı bulunmuyor."

Üst düzey bir savunma yetkilisi ise Rusya'nın ABD'yi Ukrayna'da biyolojik silah üretmekle suçlamasının "sahte bayrak operasyonunun" bir parçası olduğunu iddia etti.