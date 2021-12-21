Pentagon'dan kendi askerlerine 'şantaj' iması

6 Ocak Kongre baskınında orduda görevli ve eski askerlerin yer almasından sonra Pentagon, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Aşırıcılıkla Mücadele Raporu ve askeri personele yönelik yeni talimatnamesini tamamladı.

21 sayfalık raporda aşırıcılık ve aşırıcı faaliyetlere ilişkin tanımların yanı sıra Pentagon'un ordu içerisinde söz konusu olabilecek aşırıcı gruplaşmaları önlemek amacıyla silahlı kuvvetleri tarama yöntemlerine ilişkin tavsiyelerde bulunuldu.

Raporda, aşırıcı grupların hangileri olduğu listelenmedi ve herhangi bir gruba üyeliğin yasaklanmadığı ifade edildi ancak hangi faaliyet ve davranışların aşırıcı sayıldığına ilişkin detaylara yer verildi.

Bir askerin yazılı, sözlü veya sosyal medyada iç terörizm, şiddet, seçilmiş hükümeti devirmek, anayasal düzene itaatsizlik gibi aşırıcı içerikleri beğenmesi, paylaşması veya bunlara yönelik ifadeler kullanması o askerin aşırıcı olarak nitelenmesine neden olacağı ifade edildi.

Raporda bir kişinin askere alınması sırasında aşırıcılık taramasından geçirileceği kaydedilirken, yeni talimatnamede ordudan ayrılan askerler için de gerekli talimatların yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilişkin değerlendirmede bulunan Pentagon sözcüsü John Kirby, askeri personelin tüm sosyal medya hesaplarının merkezi bir sistemden ziyade birlik komutanının gerek gördüğü durumda bağlı bulunduğu birlik yönetimi tarafından inceleneceğini kaydetti.

Ancak Kirby, söz konusu davranışların nasıl bir cezaya evrileceğine dair detay vermekten kaçındı.