Pentagon Çin’e karşı umutsuz vaka

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bilgisayar yazılım sistemlerinden sorumlu en üst düzey yetkilisi Nicolas Chaillan, istifasının ardından birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiliz Financial Times gazetesine demeç veren Chaillan, yazılım ve siber alanında Çin’in önümüzdeki 15-20 sene içerisinde dünyayı domine edeceğini ve ABD’nin Çin karşısında şansının olmadığını belirtti. Pekin yönetiminin küresel düzeyde hakimiyet kurma yolunda ilerlediğini vurgulayan Chaillan, “Çin’in ABD’yi geçmesini izlemeye dayanamam” diyerek istifasına gerekçe sundu.

ÇOKTAN KAYBETTİK

ABD Ulusal Güvenlik Komisyonu, bu yıl Kongre’nin talebi üzerine hazırladığı raporda, Çin’in 10 yıl içinde ABD’yi geçerek dünyanın yapay zeka alanında süpergücü olacağı uyarısında bulunmuştu.

ABD ordusunun, Çin kaynaklı siber ve diğer tehditlere yanıt vermekteki başarısızlığının, çocuklarının geleceğini tehlikeye attığını belirten Chaillan, “15-20 yıl içinde Çin’le rekabet ve mücadele edemeyecek bir konumda olacağız. Bence bu şimdiden belli. Üzgün olmamız için de geçerli bir neden” dedi.

SİBER TEKNOLOJİ F-35’TEN ÖNEMLİ

Çin’in yapay zeka ve siber kapasite gibi alanlarda çok başarılı olduğunu vurgulayan uzman, önümüzdeki süreçte ABD’nin bu alandaki küresel hakimiyeti Çin’e kaptıracağını vurguladı. Siber teknolojilerin savaş jeti F-35’lerden çok daha önemli olduğunu belirten Chaillan, “Bazı hükûmet birimlerinde, ABD’nin siber savunması “anaokulu düzeyinde” ifadeleriyle ABD için acı gerçeği dile getirdi.

GOOGLE ABD’Yİ YAVAŞLATIYOR

Chaillan, yapay zeka konusunda Pentagon’la birlikte çalışmakta tereddüt eden Google’ı da “ABD’yi yavaşlatmakla” suçladı. Çin şirketlerinin bu durumun tam aksine Pekin yönetimiyle birlikte çalışmalarının zorunlu tutulduğunu beliren yazılımcı, ABD şirketlerinin bu hezimette pay sahibi olduğunu belirtti. Chaillan, tüm bu görüşleriyle ilgili olarak önümüzdeki haftalarda gizli oturumlarda ABD Kongresi’nde ifade vermek istediğini de açıkladı.

ABD’liler siber saldırıdan korkuyor

Pearson Enstitüsü’nün Associated Press-NORC Kamuoyu Araştırma Merkezi ile yürüttüğü anket çalışması, ABD’lilerin çoğunun bilgisayar sistemlerine yönelik siber saldırı tehdidinden endişe duyduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin, siber saldırı tehdidinden “çok veya aşırı derecede” endişelendiğinin saptandığı ankette, katılımcıların yaklaşık dörtte üçünün de Çin ve Rusya’nın ABD’nin siber güvenliğine tehdit olduğunu düşündüğü belirlendi.