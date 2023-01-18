Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh'ten Türkiye Yüzyılı jesti

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ABD'de düzenledikleri ekonomi ve ticaret zirvesinde Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh'in önemli bir müjde verdiğini belirterek, "Paterson, Türklerin yoğun yaşadığı bir bölge, bu bölgenin en önemli bulvarının ismini 'İstanbul Bulvarı' olarak değiştireceklerini ifade ettiler. '100. yıla armağan olsun' dediler. Aynı zamanda 'Türkiye Yüzyılı' ifadesini kullandılar." dedi.

Aydın, yaptığı açıklamada, derneğin ABD şubesi ASKON USA tarafından Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla ilki düzenlenen Trend&Trade Türkiye-Amerika Ekonomi ve Ticaret Zirvesi'nin Türkevi'nde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gayelerinin, en katılımcı iş zirvesini gerçekleştirmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamak olduğunu belirten Aydın, ekonomi ve ticaretin Türkiye-ABD ilişkilerindeki ana unsurlardan birini teşkil ettiğini vurguladı.

Aydın, ABD ile 2021'de konsolide ihracatın 12 milyar 841 milyon dolar, 2022'de ise 14 milyar 362 milyon dolar olarak gerçekleştirildiğini anımsatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hedefimiz, karşılıklı ticaretimizi geliştirmek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak. Türkiye ile ABD'nin neredeyse her alanda iş birliği fırsatı olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda ABD'de ASKON ihracat üssü kurarak, Türkiye'den gelecek ürünleri buradan merkez olmak üzere Kuzey ve Güney Amerika pazarlarına sunmak istemekteyiz. Aynı şekilde ABD'li müteşebbisleri de ülkemiz Türkiye'de yatırımcı olarak görmeyi de çok arzulamaktayız. Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve ön Asya pazarları için Türkiye yegane bir konumda yer almaktadır. ASKON olarak, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen iş insanlarına her türlü desteği vermeye açığız."

Türkiye Yüzyılı'nda jest

Orhan Aydın, zirvenin önemli isimlere ev sahipliğini yaptığını belirterek, "Zirveye 750'nin üzerinde katılım vardı. Bunun tekrarını senede en az bir kere yapmayı planlıyoruz. Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh de önemli bir müjde verdi. Bu zirvede ilk kez ifade ederek böyle bir organizasyonu yaptığımız ve ticareti geliştirdiğimiz için, aynı zamanda Paterson Türklerin yoğun yaşadığı bir bölge, bu bölgenin en önemli bulvarının ismini bu geceye ithafen 'İstanbul Bulvarı' olarak değiştireceklerini ifade ettiler. '100. yıla armağan olsun' dediler. Aynı zamanda 'Türkiye Yüzyılı' ifadesini kullandılar." ifadelerini kullandı.

Paterson Belediye Başkanı Sayegh de ilk kez zirvede açıklayacakları bir konuya ilişkin bilgi vermek istediğini ifade ederek, gecenin anısına Paterson'un en önemli bulvarlarından birinin adını "İstanbul Bulvarı" olarak değiştireceklerini, Türkiye'ye Cumhuriyetin 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı'nda böyle bir hediye vermek istediklerini belirtti.

Etkinlikte konuşan ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik de 200'den fazla üyeye ulaştıklarını aktararak, ABD'deki en büyük Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşu olduklarını kaydetti.

Özmekik, ABD'deki Türk toplumunu bir arada ve daha dinamik tutacaklarını, ABD-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinde de rol oynayacaklarını vurguladı.

Türk ürünlerinin ABD pazarında yer almasına öncülük edeceklerini belirten Özmekik, "Bugün burada kurulacak önemli bağlantıların ve iş birliği fırsatlarının belirlenen hedeflere ulaşma sürecine büyük katkı sağlayacağını umut ediyorum, birlikte ticaret yapabilme kültürümüzün artmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkevi'nde birincisi düzenlenen Trend&Trade Türkiye-Amerika Ekonomi ve Ticaret Zirvesi'ne New York Belediye Başkanı Eric Adams, Prospect Park Belediye Başkanı Mohammed Khairullah, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile Türk ve ABD'li iş insanları da katıldı.