banner38

Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh'ten Türkiye Yüzyılı jesti

ABD'de Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Paterson'un en önemli bulvarının ismini "İstanbul Bulvarı" olarak değiştirecek.

Dünya 18.01.2023, 21:51
Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh'ten Türkiye Yüzyılı jesti

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ABD'de düzenledikleri ekonomi ve ticaret zirvesinde Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh'in önemli bir müjde verdiğini belirterek, "Paterson, Türklerin yoğun yaşadığı bir bölge, bu bölgenin en önemli bulvarının ismini 'İstanbul Bulvarı' olarak değiştireceklerini ifade ettiler. '100. yıla armağan olsun' dediler. Aynı zamanda 'Türkiye Yüzyılı' ifadesini kullandılar." dedi.

Aydın, yaptığı açıklamada, derneğin ABD şubesi ASKON USA tarafından Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla ilki düzenlenen Trend&Trade Türkiye-Amerika Ekonomi ve Ticaret Zirvesi'nin Türkevi'nde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gayelerinin, en katılımcı iş zirvesini gerçekleştirmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamak olduğunu belirten Aydın, ekonomi ve ticaretin Türkiye-ABD ilişkilerindeki ana unsurlardan birini teşkil ettiğini vurguladı.

Aydın, ABD ile 2021'de konsolide ihracatın 12 milyar 841 milyon dolar, 2022'de ise 14 milyar 362 milyon dolar olarak gerçekleştirildiğini anımsatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hedefimiz, karşılıklı ticaretimizi geliştirmek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak. Türkiye ile ABD'nin neredeyse her alanda iş birliği fırsatı olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda ABD'de ASKON ihracat üssü kurarak, Türkiye'den gelecek ürünleri buradan merkez olmak üzere Kuzey ve Güney Amerika pazarlarına sunmak istemekteyiz. Aynı şekilde ABD'li müteşebbisleri de ülkemiz Türkiye'de yatırımcı olarak görmeyi de çok arzulamaktayız. Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve ön Asya pazarları için Türkiye yegane bir konumda yer almaktadır. ASKON olarak, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen iş insanlarına her türlü desteği vermeye açığız."

Türkiye Yüzyılı'nda jest

Orhan Aydın, zirvenin önemli isimlere ev sahipliğini yaptığını belirterek, "Zirveye 750'nin üzerinde katılım vardı. Bunun tekrarını senede en az bir kere yapmayı planlıyoruz. Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh de önemli bir müjde verdi. Bu zirvede ilk kez ifade ederek böyle bir organizasyonu yaptığımız ve ticareti geliştirdiğimiz için, aynı zamanda Paterson Türklerin yoğun yaşadığı bir bölge, bu bölgenin en önemli bulvarının ismini bu geceye ithafen 'İstanbul Bulvarı' olarak değiştireceklerini ifade ettiler. '100. yıla armağan olsun' dediler. Aynı zamanda 'Türkiye Yüzyılı' ifadesini kullandılar." ifadelerini kullandı.

Paterson Belediye Başkanı Sayegh de ilk kez zirvede açıklayacakları bir konuya ilişkin bilgi vermek istediğini ifade ederek, gecenin anısına Paterson'un en önemli bulvarlarından birinin adını "İstanbul Bulvarı" olarak değiştireceklerini, Türkiye'ye Cumhuriyetin 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı'nda böyle bir hediye vermek istediklerini belirtti.

Etkinlikte konuşan ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik de 200'den fazla üyeye ulaştıklarını aktararak, ABD'deki en büyük Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşu olduklarını kaydetti.

Özmekik, ABD'deki Türk toplumunu bir arada ve daha dinamik tutacaklarını, ABD-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinde de rol oynayacaklarını vurguladı.

Türk ürünlerinin ABD pazarında yer almasına öncülük edeceklerini belirten Özmekik, "Bugün burada kurulacak önemli bağlantıların ve iş birliği fırsatlarının belirlenen hedeflere ulaşma sürecine büyük katkı sağlayacağını umut ediyorum, birlikte ticaret yapabilme kültürümüzün artmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkevi'nde birincisi düzenlenen Trend&Trade Türkiye-Amerika Ekonomi ve Ticaret Zirvesi'ne New York Belediye Başkanı Eric Adams, Prospect Park Belediye Başkanı Mohammed Khairullah, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile Türk ve ABD'li iş insanları da katıldı.

Kaynak: AA
#abd #Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh #Türkiye Yüzyılı
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 18 39
3. Newcastle 19 38
4. M. United 18 38
5. Tottenham 19 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 18 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5
banner23