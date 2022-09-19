Paşinyan'a diaspora ve iç kamuoyu baskısı

Azerbaycan’la Ermenistan arasında geçtiğimiz hafta yaşanan çatışmaların ardından gözler yeniden Güney Kafkaslar’a çevrildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 13 Eylül sabah erken saatlerde “bölücü Ermeni grupların” sınırdaki Azerbaycan mevzilerine yakın bölgelere mayın döşemeye kalkışması üzerine, Azeri askerlerin bu eyleme karşılık verdiği belirtmişti. Tarafların kayıpları hakkında farklı açıklamalar yapılırken, en az 79 Azeri askerin şehit olduğu belirtildi. Ermenistan’ın kaybının ise 100’den fazla olduğu ifade ediliyor.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, sınırda yaşananları “barış sürecine yönelik bir provokasyon” şeklinde tanımlarken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın hem ülkesinin içinden hem de dışarıdan gelen baskılarla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Başkent Erivan’daki başbakanlık binaları, sık sık öfkeli göstericilerin sloganlarına hedef oluyor. Paşinyan, istifa etmesi yönündeki çağrılara direniyor.

DİASPORA İSTEMİYOR

Geçtiğimiz günlerde yaptığı “Barış için toprak vermeye hazırım” açıklamasıyla gündeme gelen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülke içindeki aşırı milliyetçilerin yanı sıra yurtdışında yaşayan Ermenilerin de baskısı altında. Özellikle ABD ve Fransa’da çok güçlü lobilere sahip olan Ermeni Diasporası, Paşinyan’ın Azerbaycan ve Türkiye ile hiçbir şekilde barış yapmaması için gayret gösteriyor. Elindeki ekonomik ve siyasi gücü kullanan Diaspora, başlattığı karalama kampanyasıyla dünya basınında Azerbaycan ve Türkiye aleyhine haberlerin çıkmasına neden oluyor.

İRAN FAKTÖRÜ

Güney Kafkasya’da suların durulmasını istemeyen bir diğer dış faktörün de İran olduğu kaydediliyor. 2020’de yaşanan ve 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı’nda açık bir şekilde Ermenistan’ı destekleyen İran, geçtiğimiz hafta yaşanan çatışmaların ardından yalnızca Ermenistan askerleri için taziye yayınlamasıyla tavrını belli etti. İran’ın istihbarat ve lojistik desteği sağlamak suretiyle Ermenistan ordusunu Azerbaycan’a karşı güçlendirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Gazetecilikten siyasete

Ermenistan Başbakanı Nikol Vovayi Paşinyan, basın-yayın dünyasını yakından tanıyan bir gazeteci olarak kariyerine başladı. 1998’de, henüz 23 yaşındayken kendi gazetesini kuran Paşinyan, özellikle ikinci Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’a olan keskin muhalefetiyle tanındı. Ülkesinin Rusya ile “fazla yakın” olduğundan şikâyet eden Paşinyan, bunun yerine Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini savunmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Paşinyan, Türkiye’den gelecek bütün olumlu mesajların Erivan’da karşılık bulacağını kaydetmişti.