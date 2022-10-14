Papua Yeni deprem
Papua Yeni Gine'nin New Ireland bölgesinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dünya 14.10.2022, 07:19 14.10.2022, 08:01
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, Papua Yeni Gine yakınlarındaki New Ireland bölgesinde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 100 km derinlikte olduğu belirlendi.
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