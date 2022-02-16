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Papazın yaptığı tüm vaftizler geçersiz sayıldı! Binlerce kişi yeniden vaftiz olacak

ABD'de "vaftiz ediyorum" yerine "vaftiz ediyoruz" ifadesini kullanan bir papazın 20 yıldan fazla süredir yaptığı vaftizler geçersiz kabul edildi.

Dünya 16.02.2022, 12:55
Papazın yaptığı tüm vaftizler geçersiz sayıldı! Binlerce kişi yeniden vaftiz olacak

CNN'in haberine göre, Phoenix Piskoposluğundan Piskopos Thomas Olmsted, bir Katolik rahibin, kilise soruşturmasıyla 20 yılı aşkın kariyeri boyunca geçersiz vaftizler yaptığı tespit edildikten sonra istifa ettiğini söyledi.

Olmsted, binlerce vaftiz gerçekleştiren Peder Andres Arango'nun, "Seni Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz ediyoruz." dediğini ancak "vaftiz ediyoruz" yerine "vaftiz ediyorum" demesi gerektiğini açıkladı.

Kilise cemaatine açıklamada bulunan Olmsted, "Biz ifadesini kullanmanın sorunu şu; bir kişiyi vaftiz eden topluluk değil, Mesih'tir ve tüm ayinlere başkanlık eden yalnızca odur, dolayısıyla vaftiz eden de Mesih İsa'dır." ifadesini kullandı.

Olmsted, Vatikan'ın İnanç Doktrini Cemaati'nin (Vatican's Congregation for the Doctrine of the Faith) 2020'de "biz" ifadesiyle gerçekleştirilen vaftizlerin geçersiz olduğunu ve bu kişilerin yeniden vaftiz edilmesi gerektiğini doğruladığını söyledi.

"Çok pişmanım"

Arango, piskoposluğun sitesinde yaptığı açıklamada, "Bir rahip olarak yanlış bir formül kullanarak rahipliğim boyunca geçersiz vaftizler yaptığımı öğrenmek beni üzüyor. Yaptığım hatanın cemaatinizdeki ve başka yerlerdeki sayısız insanı nasıl etkilediğini görmekten çok pişmanım." ifadesine yer verdi.

Vaftizinin geçersiz olduğuna inananlar için bir web sitesi kuran piskoposluğun sözcüsü Katie Burke, bazı vaftiz tekrarlarının şimdiden gerçekleştiğini belirtti.

Piskoposluğun web sayfasına göre, vaftiz ayinlerin ilki olduğu için bu hata, bazı kişilerin diğer ayinleri tekrarlaması gerekeceği anlamına geliyor.

Kariyerine 1995'te Brezilya'da başlayan rahip Arango, mesleğine devam edecek ve zamanını vaftizi geçersiz sayılanlara yardım etmeye adayacak.

#abd
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