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Papa 16. Benedictus yaşamını yitirdi

Eski Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus, 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünya 31.12.2022, 17:13
Papa 16. Benedictus yaşamını yitirdi

Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Emerit Papa 16. Benediktus'un bugün yerel saatle 09.34'te Vatikan'daki Mater Ecclesiae Manastırı'nda öldüğü" bildirildi.

Benediktus, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar iddiaları konusunda harekete geçmemekle eleştirilmişti

Asıl adı Joseph Ratzinger olan ve Katoliklerin ruhani lideri olarak seçildikten sonra "Papa 16. Benediktus" adını alan 95 yaşındaki eski lider, papalık görevini bıraktığı 2013'ten bu yana Vatikan'da inzivaya çekilmişti.

Benediktus, 2005'te ölen Papa 2. Ioannes Paulus'un (2. Jean Paul) yerine, 19 Nisan 2005'teki Papalık Seçiminde (Konklav) Katolik Kilisesi'nin 265. Papası olarak seçilmişti.

Ratzinger'in papalık dönemi, Eylül 2006'da İslam'a yönelik sarf ettiği sert sözler, Katolik Kilisesi içindeki istismar hadiseleri, "Vatileaks Köstebek Skandalı" olarak bilinen belge sızıntıları ve Vatikan Bankası olarak bilinen "IOR"da yaşanan skandallarla hatırlanıyor.

Papalığı döneminde Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar vakaları karşısında yeterince adım atmamakla eleştirilen Emerit Papa 16. Benediktus, son olarak Almanya'nın Münih kentinde bir hukuk firmasının hazırlayıp sonuçlarını 20 Ocak 2022'de paylaştığı 1945-2019 dönemine ilişkin cinsel istismar raporunda, 4 istismar vakasında harekete geçmeyerek hadiseyi örtbas etmekle suçlanmasına, bir mektupla yanıt vermişti.

Emerit Papa 16. Benediktus, cinsel istismar mağdurlardan "af" dilerken Münih Başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde bazı istismar vakalarının örtbas edilmesine ilişkin kasten bir yanlışı olmadığını savunmuştu.

10 yıl önceki istifası tarihe geçmişti

Papa Ratzinger, 11 Şubat 2013'te Papalık görevinden ayrılacağını duyurarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Bu durum, Katolik Kilisesi tarihinde ender görülen papaların istifa etmesi sürecinin, Papa 16. Benediktus ile 598 yıl aradan sonra kilise tarihinde tekrar yaşanmasına yol açtı.

Dünya genelinde büyük şaşkınlığa yol açan istifa haberinin ardından 16. Benediktus'un, Vatikan Bankası IOR'da yaşanan skandallar, "Vatileaks Köstebek Skandalı" ve kilise içindeki istismar hadiselerinin yarattığı baskı yüzünden istifa etmek durumunda kaldığı söylentileri yayılmıştı.

28 Şubat 2013'te görevinden resmen ayrılan Papa 16. Benediktus, "Emerit" sıfatını alarak inzivaya çekilirken halefini belirlemek üzere yapılan Papalık Seçimi'nde Arjantinli Kardinal Jorge Mario Bergoglio Mart 2013'te 266. Papa olarak seçilmişti. Kardinal Bergoglio da kendisine Franciscus ismini seçerek görevine başlamıştı.

Tarihi istifa kararının üzerinden 10 yıl geçen Emerit Papa 16. Benediktus, Vatikan'daki Aziz Mater Ecclesiae Manastırı'nda yaşamını sürdürüyordu.

Katoliklerin mevcut ruhani lideri Papa Franciscus da 28 Aralık 2022'de yaptığı genel kabul oturumunda, inananlardan "çok hasta olan" selefi Emerit Papa 16. Benediktus için dua etmelerini istemişti.

Kaynak: AA
#Papa #benedictus #Vatikan
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