Pandemi hastanesinde yangın çıktı: 2 ölü

Rusya'nın Astrahan kentinde koronavirüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede yangın çıktı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 100 personel ve 40'a yakın itfaiye ve ambulans, 15 metrekarelik bir yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın üzerine hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastanede bulunan 18 hasta ve 16 personel büyük uğraşlar sonucunda tahliye edildi.

Ancak, yoğun bakım hastalarının bulunduğu odadan 2 hastanın cansız bedeni çıkarılabildi.

Astrahan Bölge Valiliği basın servisi yangında ölen hastaların 43 yaşındaki Larisa Şaşkova ve 70 yaşındaki Valentina Provalenko olduğunu açıklarken, çıkan yangının nedeninin henüz belirlenemediğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.