Pakistan’da Muson felaketi: Sel suları 2,5 ayda binden fazla can aldı

Güney Asya ülkesi Pakistan, 14 Haziran’dan beri muson yağmurlarının etkisi altında. Ulusal basındaki haberlere göre, şiddetli yağışlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bini aştı, yine binlerce kişi yaralandı. Çok sayıda vatandaşın da kaybolduğu bildirildi.İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman, ülkenin güneyinin neredeyse tamamen su altında kaldığını ve insanların yüksek noktalara çıktığını söyledi.

Selleri ‘son on yılın en kötü insani felaketi’ olarak niteleyen Rahman, uluslararası yardım çağrısında bulundu. Bazı şehirlerde yağışların neredeyse 3 aydır aralıksız devam ettiği kaydedildi. Belucistan eyaletinde 6 barajda büyük çatlaklar oluşması sonucu çok sayıda bölgede su taşkınları yaşandı. Şiddetli yağış sebebiyle Pakistan-Afganistan sınırındaki Çaman sınırının geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Güney Asya’da haziran-eylül aylarında etkili muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

40 MİLYONU VURDU

Yetkililer, sellerin 40 milyon kişiyi etkilediğini ve bunların çoğunun yerinden olduğunu belirtti. Ülke genelinde 682 bin ev hasar gördü. Kurulan çadır kamplarda barınan kişi sayısı 500 bini aştı. Su baskınları ayrıca 145 köprünün yıkılmasına ve 3 bin kilometreden fazla kara yolunun zarar görmesine sebep oldu. Yağışlar nedeniyle 803 bin çiftlik hayvanının telef olduğu bildirildi. Ülkenin Ulusal Afet Yönetim Otoritesi yetkililerine göre, şiddetli yağıştan en çok etkilenen eyaletlerden Sindh bir milyon, yanındaki Belucistan eyaleti de 100 bin çadır talep etti. Pakistan ordusunun arama kurtarma ve yardım dağıtımı faaliyetlerine katıldığı belirtildi.

KÂBİL NEHRİ TAŞTI

Hayber-Pahtunhva eyaletinin Novşera ve Çarsadda şehirlerinde sokaklar sular altında kaldı. Novşera şehrinden geçen Kâbil Nehri’nin su seviyesi yükseldi ve çevresindeki yerleşim yerleri suya gömüldü. Onlarca ev, okul, restoran ve oteli su basarken, bölge halkının hanelerinden eşyalarını kurtarmaya çalıştığı görüldü. Novşera’ya yakın Çarsadda şehrinin büyük bölümü de afetten etkilendi. Çarsadda’da ikamet eden Yusuf Ahmed, 300’den fazla köyün su altında kaldığını ifade ederek, bazı köylerde su seviyesinin bir metreyi aştığını, çiftlikleri su bastığını ve hayvanların telef olduğunu söyledi.

ULUSAL ACİL DURUM

Ülkede muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi. Bakanlar Kurulu üyeleri ve generaller, bir aylık maaşlarını mağdurlar için oluşturulan yardım fonuna bağışladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de selden etkilenen bölgelerde yardım ve rehabilitasyon çalışmalarında iş birliği amacıyla yabancı ülkelerin büyükelçileriyle görüştü. Sellerle mücadele eden Pakistan’a Dünya Bankası’nın 350 milyon dolar, Dünya Gıda Programı’nın 110 milyon dolar, Asya Kalkınma Bankası’nın 20 milyon dolar ve İngiltere’nin 40 milyon dolar yardım göndereceği duyuruldu.

Erdoğan’dan Şerif’e telefon

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, Pakistan’da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı da insani yardım taşıyan bir uçağın bölgeye gitmek üzere hazırlandığını duyurdu.