Pakistan'da Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ulusal yas ilan edildi
Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü sebebiyle yarın ülkede ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.
Dünya 11.09.2022, 14:52 11.09.2022, 16:31
Ulusal basındaki haberlere göre, Aurangzeb, Başbakan Şahbaz Şerif’in onayıyla Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü nedeniyle yarın ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
Yas kapsamında ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek.
Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül’de hayatını kaybetmişti.
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