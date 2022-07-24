Pakistan'daki Broad Peak zirvesine tırmanan dağcı düşerek öldü
Pakistan'ın kuzeyinde, Karakurum Dağları'ndaki Broad Peak zirvesine tırmanan İngiliz bir dağcı, düşerek hayatını kaybetti.
Dünya 24.07.2022, 14:34
İsmi henüz belirlenemeyen dağcı, 8 bin 51 metre yükseklikteki zirveye tırmanırken düşerek öldü.
Aynı zirveye çıkan dağcılardan George isimli Romanya vatandaşı, sıvı kaybı ve yorgunluk sebebiyle yaşam mücadelesi veriyor.
Öte yandan, 61 yaşındaki dağcı Richard Cartier 8 bin 611 metre yükseklikteki K2 Dağı'ndan inerken kayboldu ve arama kurtarma çalışmalarına rağmen 2 gündür bulunamıyor.
Gilgit-Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 6 zirveye ev sahipliği yapıyor.
Pakistan'ın milli kahramanı olarak anılan dağcı Ali Sadpara, İzlandalı Jon Snorri ve Şilili Juan Pablo Mohr, Şubat 2021'de, K2'ye tırmanmaya çalışırken ölmüştü.
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