Pakistan'da selin etkili olduğu bölgelerde halk evlerini terk ediyor

Ülkenin en büyük tatlı su gölü Manchar’ın taşması sonrası suyun akış yolundaki çok sayıda şehirde sel etkili oldu.

Dadu bölgesinin çevresi sularla kaplanırken, bölge sakinleri felaketin etkili olduğu yerlerden göç etmeye başladı.

Basına yansıyan görsellerde binlerce kişinin Hayderabad şehrinde doğru ilerlediği görüldü.

Bazı insanların araçların arkasında sıkışık vaziyette şehri terk ettiği gözlemlendi.

Sel sebebiyle Dadu’daki 400 mahkum, Hayderabad'daki cezaevine nakledildi.

Pakistan'da etkili muson yağmurları sebebiyle 14 Haziran'dan bu yana yaklaşık 1400 kişi ölmüştü.