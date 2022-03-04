Pakistan'da camiye bombalı saldırı: 30 ölü
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 30 kişi öldü.
Dünya 04.03.2022, 13:19
Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Peşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada bombalı saldırı düzenlendiği duyuruldu.
Açıklamada saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Olay yerine acil yardım ekiplerinin gönderildiği bilgisi paylaşıldı.
Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
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