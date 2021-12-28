"Özgür bırakmak" istediği sevgilisini kılıçla öldürdü

Cape Girardeau'da yaşanan olayda, "şüpheli hareketler" ihbarının gelmesinin ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, 32 yaşındaki Brittany Wilson'ı bahçede kılıçla uzanırken buldu. Kadının kıyafetlerinin kan içinde olduğu görüldü.

Wilson'ı yakaladıktan sonra eve giren polis ekipleri, 34 yaşındaki Harrison Stephen Foster'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Foster'ın vücudunda yeni meydana gelmiş yaralar olduğu görüldü.

Wilson polis ekiplerine erkek arkadaşıyla metamfetamin kullandıklarını belirtti. Kadın ayrıca Foster'ın vücudunda "birkaç aydır başka varlıkların yaşadığını" öne sürdü. Wilson sevgilisini bıçaklayarak "özgür bırakmak" istediğini söyledi.

Birinci derece cinayet ve silahla suç işlemekle suçlanan Wilson'ın kefalet bedeli 2 milyon dolar (yaklaşık 22,5 milyon TL) olarak belirlendi.

Daily Mail'in haberinde, çiftin 17 Nisan'da nişanlandığı ve yakında evlenmeyi planladığı yazdı.

Kaynak: Independent Türkçe, AP, New York Post, Daily Mail