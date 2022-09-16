Oyuncu Mark Miller hayatını kaybetti

Days of Our Lives dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Mark Miller, 97 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini yayınlayan Miller'ın kızı Penelope Ann Miller, 'O çok sevildi ve hepimizi sevdi. Birçok hayata dokundu' sözleriyle duyurdu.

Days of Our Lives dizisinin sevilen oyuncusu Mark Miller, 9 Eylül günü doğal nedenlerden dolayı Kaliforniya Santa Monica'da öldüğü duyuruldu.

Haber Global'de yer alan habere göre; Mark Miller'ın 9 Eylül tarihinde hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Penelope Ann Miller, "Benim güzel ruhlu babam 9 Eylül günü hayatını kaybetti. O çok sevildi ve hepimizi sevdi.

Birçok hayata dokundu. Eğlenceli, komik ve daima yaratıcı biriydi. Hayatı kutluyordu ve bardağın dolu tarafını görüyordu. Ona babam diyebildiğim için kendimi kutsanmış hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Mark Miller kimdir?

Ünlü oyuncu, ikonik pembe dizi ‘Days of our Lives’ ile tanınmıştı.

Ayrıca ‘Please Don’t Eat the Daisies’de de 3 yıl boyunca rol almıştı.