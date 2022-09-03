Oyuncu Jane Fonda, kansere yakalandı
Oscar ödüllü oyuncu Jane Fonda, kendisine kanser teşhisi konduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü duyurdu.
84 yaşındaki oyuncu Jane Fonda, Instagram’da lenfoma olduğunu söyledi ve bunun tedavi edilebilir bir kanser olduğunu belirtti.
Fonda, ayrıca altı aylık kemoterapi görmesi gerektiğini söyledi ve bu süreçte de iklim değişikliği ile mücadelesine devam edeceğini açıkladı:
“İnsanlık tarihinin en önemli zamanını yaşıyoruz çünkü şu anda yaptıklarımız ya da yapmadıklarımız nasıl bir geleceğin olacağını belirleyecek ve kanserin beni elimden gelen her şeyi yapmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğim.”
Fonda’nın yakalandığı hodgkin dışı lenfoma, lenfatik sisteme saldırır. Hastalığın birkaç farklı türü var ve Fonda hangisine sahip olduğunu belirtmedi.
Her yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen, 60 yaşın üzerindeki kişilerde daha yaygın olarak görülüyor.
Oyuncu, 2019’da Vogue’a cilt kanseri tedavisini tartışarak “Çok fazla kanser geçirdim” dedi.
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