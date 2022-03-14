Oscar Ödüllü oyuncu hayatını kaybetti
Oscar ödüllü oyuncu William Hurt, 71 yaşında hayata veda etti. Willam Hurt'ın oğlu Will Hurt, babasının doğal sebeplerden dolayı yaşamını yitirdiğini belirtti.
Dünya sinemasının Örümcek Kadının Öpücüğü, Başka Tanrının Çocukları, The Village gibi filmlerle tanıdığı Oscar ödüllü oyuncu William Hurt, 71 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce prostat kanseri teşhisi konulan Hurt'ın doğal nedenlerle hayatını kaybettiği bildirildi.
Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Willam Hurt'ın oğlu Will Hurt, babasının doğal sebeplerden dolayı bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.
En iyi erkek oyuncu Oscar'ını 1986'da kendisine kazandıran film olan ve Brezilya'daki bir hapishanede geçen Örümcek Kadının Öpücüğü, Başka Tanrının Çocukları, Köy filmleriyle adını dünyaya duyuran ünlü oyuncu, Son zamanlarda ise Marvel evreninin filmlerinde General Thunderbolt Ross karakteriyle yer alarak popüler olmuştu
KANSER TANISI KONMUŞTU
Kendisine 2018 yılında kanser tanısı konulan Hurt, bir hafta sonra 72 yaşına girecekti.
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