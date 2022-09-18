'Örümcek Adam' 48 katlı binaya tırmandı

Kendine verdiği sözü tuttu, 48 katlı, 187 metrelik gökdelene tırmandı. Heyecan verici görüntüler Fransa'nın başkenti Paris'ten.

"Örümcek Adam" lakaplı Alain Robert, bu kez iklim değişikliğine dikkati çekmek istedi. 60'ıncı yaş gününde Paris'in en yüksek binalarından birine tırmandı.

Robert, ekipmansız tırmanışını bir saatte tamamladı. Tırmanışı, izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

"Yıllar önce kendime 60'ıncı yaş günümde tırmanış yapma sözü vermiştim. Bu sözümü tutabildiğim için mutluyum. İnsanlara 60 yaşın hiçbir şey için geç olmadığı mesajını vermek istiyorum."

Robert, 1975 yılından bu yana Eyfel Kulesi ve Burç Halife de dahil olmak üzere 150 gökdelene tırmandı.

Gösterilerini izinsiz yaptığı için de birçok kez gözaltına alındı.