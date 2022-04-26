Ormanda mahsur kaldı, 6 gün yoğurt yiyerek hayatta kaldı

52 yaşındaki Sheena Gullett'in filmleri aratmayan hayatta kalma mücadelesi, Lassen ilçe şerif ofisi tarafından bir Facebook gönderisinde ortaya çıktı.

Gullett ve 48 yaşındaki arkadaşı Justin Lonich'in araçları 14 Nisan'da Little Valley'e giderken kara saplandı.

Geceyi araçta geçiren Gulett ve Lonich sabah uyandıklarında akülerinin bitmiş olduğunu fark etti.

İkili otoyola yürümeye çalıştı ancak Gullett'in botlarının tabanları çıktığı için geride kaldı. Lonich yoğun kar yağışında onu bulamayınca sığınacak bir yer aradı ve bir kamp ateşi yaktı.

Ertesi gün çakıllı bir yol buldu ama yine bir gecede sığınmak zorunda kaldı. 17 Nisan'da Lonich otoyola ulaştı ve otostopla Susanville kasabasına gitti ve burada Gullett'in mahsur kaldığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları Gulett'in 20 Nisan'da bulunmasıyla sona erdi.

Sheena Gulett, altı gün boyunca altı paket yoğurdu günlere bölerek yediğini ve bu sayede hayatta kaldığını açıkladı.