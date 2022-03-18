Ormanda kaybolan iki kardeş 4 hafta sonra bulundu
Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarında kaybolan iki kardeş dört hafta sonra bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Dünya 18.03.2022, 15:07
Sekiz yaşındaki Glauco Ferreira ve altı yaşındaki kardeşi Gleison, 18 Şubat'ta Manicore kasabası yakınlarındaki ormanda küçük kuşları yakalamaya çalışırken kayboldu.
Kasabadan yüzlerce kişi iki küçük çocuğu aramak için seferber oldu. 4 hafta süren aramalar sonuçsuz kaldı.
Amazon ormanında yağmur mevsimi yaşanması arama çalışmalarını oldukça güçleştirdi.
Umutlar tükenirken iki erkek kardeşten sevindirici haber geldi. Küçük çocuklar salı günü şans eseri bir ormancı tarafından bulundu.
Çocuklar hastaneye kaldırıldı.
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hafif yağmur
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