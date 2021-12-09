Omicron varyantı o ülkeye de sıçradı

Pakistan, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.Açıklamada, 65 yaşındaki kadının Kovid-19 aşısı olmadığı ve temasta bulunduğu kişilerin tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.