Omicron varyantı o ülkeye de sıçradı
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 Aralık’ta omicron şüphesiyle karantinaya alınan 2 vakanın laboratuvar sonuçları hakkında güncel bilgi verdi.
Dünya 11.12.2021, 18:01
Sağlık Bakanlığı, Lübnan'da 2 kişiye yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantı teşhisi konulduğunu açıkladı.
Açıklamada, sonuçlara göre iki vakada da omicron varyantının tespit edildiği, hastaların durumunu iyi ve evde karantina altında oldukları kaydedildi.
Ayrıca açıklamada, omicronun dünyaya yayıldıktan bir müddet sonra ilk defa Lübnan’da ortaya çıktığı aktarıldı.
Lübnan’ın omicron varyantının kaynağı olduğu Afrika ülkeleriyle direkt uçak seferi bulunmuyor.
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